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Терехин: «Отсутствие российских плеймейкеров — большая проблема нашего футбола»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Динамо М
Сегодня, 12:59 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Роман Мельник

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин считает отсутствие качественных игроков созидательного плана большой проблемой всего российского футбола:

«Отсутствие плеймейкера в „Динамо“? Это не только в „Динамо“, а во многих клубах. Плеймейкеры у нас, если они где и есть, - в основном иностранцы. И это большая проблема нашего футбола. Мало у нас футболистов осталось, которые могут вести игру, обыграть один в один. Как Цымбаларь в свое время, Мостовой, Ледяхов...»

Ранее Терехин поделился мнением о нападающем Павле Пагребняке.

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