Терехин: «Отсутствие российских плеймейкеров — большая проблема нашего футбола»

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин считает отсутствие качественных игроков созидательного плана большой проблемой всего российского футбола:

«Отсутствие плеймейкера в „Динамо“? Это не только в „Динамо“, а во многих клубах. Плеймейкеры у нас, если они где и есть, - в основном иностранцы. И это большая проблема нашего футбола. Мало у нас футболистов осталось, которые могут вести игру, обыграть один в один. Как Цымбаларь в свое время, Мостовой, Ледяхов...»

Ранее Терехин поделился мнением о нападающем Павле Пагребняке.