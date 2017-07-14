Определились соперники «Зенита» и «Краснодара» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Определились соперники «Краснодара» (оказался в числе сеяных команд в 1-й группе) и «Зенита» (сеяный в 5-й группе).

«Краснодар» сыграет с победителем пары «Слован» (Словакия) - «Люнгбю» (Дания).

«Зениту» предстоит сразиться со словацким «Тренчином» или израильским клубом «Бней-Иегуда».

Первые матчи пройдут 27 июля, ответные - 3 августа.

Напомним, что ЦСКА встретится с греческим АЕКом в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.