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Определились соперники «Зенита» и «Краснодара» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы
Соккер.Ру // Лига Европы 2017/2018, Россия: события, Зенит, Краснодар, Люнгбю, Слован Л, Тренчин, Бней-Иегуда
Сегодня, 14:13 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник
В Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Определились соперники «Краснодара» (оказался в числе сеяных команд в 1-й группе) и «Зенита» (сеяный в 5-й группе).
«Краснодар» сыграет с победителем пары «Слован» (Словакия) - «Люнгбю» (Дания).
«Зениту» предстоит сразиться со словацким «Тренчином» или израильским клубом «Бней-Иегуда».
Первые матчи пройдут 27 июля, ответные - 3 августа.
Напомним, что ЦСКА встретится с греческим АЕКом в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
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Все только в руках наших команд ! Удачи и выхода дальше !
А с УЕФа херею просто ) В Израиле военном спокойно дают
играть матчи,порой там переносят матчи из за обстановки,
а на СевКаве в легкую запретили, на приглашения приехать
оценить обстановку не реагируют,в общем те же санкции,только в футболе....
Все только в руках наших команд ! Удачи и выхода дальше !
А с УЕФа херею просто ) В Израиле военном спокойно дают
играть матчи,порой там переносят матчи из за обстановки,
а на СевКаве в легкую запретили, на приглашения приехать
оценить обстановку не реагируют,в общем те же санкции,только в футболе....
Шутка, конечно. Удачи российским клубам.
Зениту всеравно не понадобится,по плану взять еврокубок ))
Подробнее: https://www.soccer.ru/game/league/998933.shtml
Все только в руках наших команд ! Удачи и выхода дальше !
А с УЕФа херею просто ) В Израиле военном спокойно дают
играть матчи,порой там переносят матчи из за обстановки,
а на СевКаве в легкую запретили, на приглашения приехать
оценить обстановку не реагируют,в общем те же санкции,только в футболе....
А недоклуп если Бней страдать не будет, то пройдет))))
Ох уж эти Слованы :)