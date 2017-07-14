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Определились соперники «Зенита» и «Краснодара» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы

Соккер.Ру // Лига Европы 2017/2018, Россия: события, Зенит, Краснодар, Люнгбю, Слован Л, Тренчин, Бней-Иегуда
Сегодня, 14:13 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Определились соперники «Краснодара» (оказался в числе сеяных команд в 1-й группе) и «Зенита» (сеяный в 5-й группе).

«Краснодар» сыграет с победителем пары «Слован» (Словакия) - «Люнгбю» (Дания).

«Зениту» предстоит сразиться со словацким «Тренчином» или израильским клубом «Бней-Иегуда».

Первые матчи пройдут 27 июля, ответные - 3 августа.

Напомним, что ЦСКА встретится с греческим АЕКом в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

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