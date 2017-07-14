Арбитр Егоров: «Возможно, мы убили интригу в чемпионате»
Бывший арбитр Александр Егоров вспоминает матч 23-го тура минувшего розыгрыша РФПЛ, когда его бригада не заметила игру рукой Дмитрия Комбарова в противостоянии «Спартака» и «Зенита»:
«Неудобно за тот момент, когда расширенной бригадой не увидели игру рукой Комбарова в матче „Зенит“ – „Спартак“. Можно долго спорить, но она была, и это стоит признать. Возможно, своим решением мы убили интригу в чемпионате — поставь я пенальти, и счёт был бы другой.
А ведь сделай я на два шага больше, и всё могло быть иначе. Бежал за мячом и думал: „Если что, подстрахует помощник“. Не видел момента, два футболиста перекрывали обзор. В общем, бывали случаи, когда я хватался за голову от своих ошибок.
В матче „Ахмат“ — „Томь“ я удалил Кисенкова за то, что он в меня плюнул. Там, разумеется, всё было за дело. Но в конце игры я дал пенальти в ворота „Томи“. После матча пересмотрел момент: чистейшая симуляция! Когда на следующий год приехал судить в Томск, подошёл к тренеру Василию Баскакову и сказал: „Вы меня извините, поддался эмоциям. Пробеги я на два шага дальше, точно увидел бы этот момент».
Ранее Егоров рассказал о своем отношении к матерным словам на футбольном поле.
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Гол был засчитан лишь из-за судейской ошибки, Дзюба подыграл себе рукой, прежде чем направить мяч в ворота. Так что гол этот фактически левый, подаренный судьёй, тот то ли ослеп в тот момент, то ли ещё чего (чемоданчик?).
Уточнение: рукой было сыграно не в мяч, а в игрока сопёрника. Тот был совсем рядом с Дзюбой, а после воздействия руки (именно руки, а не плеча) оказался в сторонке и не мог уже мешать нанести тому удар(С)
Гол был засчитан лишь из-за судейской ошибки, Дзюба подыграл себе рукой, прежде чем направить мяч в ворота. Так что гол этот фактически левый, подаренный судьёй, тот то ли ослеп в тот момент, то ли ещё чего (чемоданчик?).
Уточнение: рукой было сыграно не в мяч, а в игрока сопёрника. Тот был совсем рядом с Дзюбой, а после воздействия руки (именно руки, а не плеча) оказался в сторонке и не мог уже мешать нанести тому удар(С)
:)
Не было двух матчей, подаренных Зениту Еськовым! Не было левых пенальти на дельфине Дзюбе))) Только Спартак! Только Егоров! Только крыша от Мутко!)))
просто он хочет вывести Спартак на самоокупаемость.
запомни сынок! не один еврей себе в убыток работать никогда не будет.
это у Зенита бездонный, бюджетный карман.
..да ладно, что старое вспоминать, сеять раздор, хотя куда уж больше..завтра будет новый день, начинаем с нуля..ВСЕ.
Ну постоянно не можешь еще два шага добежать..))
ФВК.