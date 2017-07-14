Арбитр Егоров: «Возможно, мы убили интригу в чемпионате»

Бывший арбитр Александр Егоров вспоминает матч 23-го тура минувшего розыгрыша РФПЛ, когда его бригада не заметила игру рукой Дмитрия Комбарова в противостоянии «Спартака» и «Зенита»:

«Неудобно за тот момент, когда расширенной бригадой не увидели игру рукой Комбарова в матче „Зенит“ – „Спартак“. Можно долго спорить, но она была, и это стоит признать. Возможно, своим решением мы убили интригу в чемпионате — поставь я пенальти, и счёт был бы другой.

А ведь сделай я на два шага больше, и всё могло быть иначе. Бежал за мячом и думал: „Если что, подстрахует помощник“. Не видел момента, два футболиста перекрывали обзор. В общем, бывали случаи, когда я хватался за голову от своих ошибок.

В матче „Ахмат“ — „Томь“ я удалил Кисенкова за то, что он в меня плюнул. Там, разумеется, всё было за дело. Но в конце игры я дал пенальти в ворота „Томи“. После матча пересмотрел момент: чистейшая симуляция! Когда на следующий год приехал судить в Томск, подошёл к тренеру Василию Баскакову и сказал: „Вы меня извините, поддался эмоциям. Пробеги я на два шага дальше, точно увидел бы этот момент».

Ранее Егоров рассказал о своем отношении к матерным словам на футбольном поле.