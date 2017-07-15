Комбаров: «Таким и должно быть судейство»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров подвёл итоги матча с «Локомотивом» за Суперкубок России, завершившегося победой красно-белых (2:1):

«Сложнее всего было играть против Фернандеша. Много сохранял мячи, обострял. Планы на ближайшие дни? Потратили за 120 минут много сил, эмоций. Надо подготовиться к „Динамо“, к началу сезона. Время восстановиться у нас есть. Эмоций, надеюсь, хватит: растратить их пока не успели. Как готовились к игре? Обычная подготовка, как и к любой игре. Единственное, много пенальти на тренировке отрабатывали. Слава богу, не пригодилось.

Сегодня был полный стадион болельщиков? Да, болельщиков „Спартака“! Это неудивительно, их всегда больше всех, даже в гостях ощущение, будто дома играем. Благодарим фанатов за поддержку, они добавляют нам сил, эмоций. Играем для них и подарили им такой подарок. Моменты были, которые мы не смогли реализовать. Бывает такое в футболе. Самое главное – что забили два гола в овертайме и добились победы.

Привычно ли было играть в 4 защитника? Да, мы же на сборах эту схему отрабатывали. И в том году играли так. Всё нормально. Согласен с Леонидом Федуном в том, что судейство позволяло играть. Много стыков было и мало жёлтых. Давали играть, бороться. Таким и должно быть судейство: чтобы не ломать игру и её темп. Судейство было хорошим. Ошибки у всех бывают, в обе стороны, но грубых судейских ошибок не было».