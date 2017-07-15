Фернандеш: «„Локомотиву“ противостояла, пожалуй, лучшая команда РФПЛ»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал поражение от «Спартака» в матче за Суперкубок России (1:2):

«Нам противостояла, пожалуй, лучшая команда чемпионата. У нас был план на игру, старались компактно играть в обороне и организовывать контратаки. В дополнительное время, на мой взгляд, мы потеряли много сил, и это основная причина поражения. Мы, очевидно, совершили много ошибок, но они как раз вызваны усталостью. В дополнительное время нам уже не хватало компактности в обороне.

Можно ли отнести „Спартак“ к числу основных претендентов на золотые медали? У нас в чемпионате есть такие сильные команды, как „Зенит“ и ЦСКА, но думаю, красно-белые обязательно поборются за трофей.

Хочется добиться большего, чем в прошлом сезоне. Рассчитываю помочь „Локомотиву“ что-то выиграть – сегодня такой возможности не представилось. Теперь мы должны думать о следующей игре – с „Арсеналом“ в РФПЛ. Только после этого будем думать о ЦСКА. После матча Сёмин поблагодарил нас за старательность, а теперь наши мысли связаны с игрой с туляками».