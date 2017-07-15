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СМИ: «Щесны присоединится к „Ювентусу“ на следующей неделе»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Ювентус, Щесны Войцех
Сегодня, 08:34 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Роман Мельник
«Ювентус» становится всё ближе к подписанию голкипера «Арсенала» Войцеха Щесны, сообщает источник в Италии.
27-летний поляк перейдет в «старую синьору» уже на следующей неделе. На этом настаивают сами «бьянконери», намереваясь начать предсезонную подготовку в США в полном составе.
Напомним, что туринский клуб в это трансферное окно расстался с вратарями Эмилем Аудеро и Нето.
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