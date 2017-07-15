СМИ: «Щесны присоединится к „Ювентусу“ на следующей неделе»

«Ювентус» становится всё ближе к подписанию голкипера «Арсенала» Войцеха Щесны, сообщает источник в Италии.

27-летний поляк перейдет в «старую синьору» уже на следующей неделе. На этом настаивают сами «бьянконери», намереваясь начать предсезонную подготовку в США в полном составе.

Напомним, что туринский клуб в это трансферное окно расстался с вратарями Эмилем Аудеро и Нето.