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«Интер» предлагает МЮ включить Марсьяля в сделку по Перишичу

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Ман Юнайтед, Перишич Иван, Марсьяль Антони
Сегодня, 07:33 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Миланский «Интер» готов отпустить полузащитника Ивана Перишича в «Манчестер Юнайтед», если «манкунианцы» согласятся включить в сделку нападающего Антони Марсьяля. Как сообщает источник, вероятен вариант, при котором французский форвард отправится в аренду в «Интер» с опцией выкупа.

Ранее миланский клуб отклонил предложение МЮ по Перишичу в размере 45 млн евро, так как хочет получить около € 55 млн. В случае, если «красные дьяволы» согласятся расстаться с Марсьялем, им останется доплатить за хорватского хавбека примерно € 20 млн.

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