«Интер» предлагает МЮ включить Марсьяля в сделку по Перишичу

Миланский «Интер» готов отпустить полузащитника Ивана Перишича в «Манчестер Юнайтед», если «манкунианцы» согласятся включить в сделку нападающего Антони Марсьяля. Как сообщает источник, вероятен вариант, при котором французский форвард отправится в аренду в «Интер» с опцией выкупа.

Ранее миланский клуб отклонил предложение МЮ по Перишичу в размере 45 млн евро, так как хочет получить около € 55 млн. В случае, если «красные дьяволы» согласятся расстаться с Марсьялем, им останется доплатить за хорватского хавбека примерно € 20 млн.