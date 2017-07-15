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«Милан» предложил «Торино» € 40 млн, Палетту и Ньянга за Белотти

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Торино, Белотти Андреа, Палетта Габриэль, Ньянг М'Байе
Сегодня, 05:25 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

«Милан» предпринял новую попытку приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти. Как утверждает источник, «россонери» предложили туринскому клубу € 40 млн, а также защитника Габриэля Палетту и нападающего М'Байе Ньянга за 23-летнего Белотти.

Форвардом сборной Италии также интересуются «Челси», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Президент «Торино» Урбано Кайро неоднократно заявлял, что клуб отпустит Белотти только за € 100 млн.

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