«Милан» предложил «Торино» € 40 млн, Палетту и Ньянга за Белотти

«Милан» предпринял новую попытку приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти. Как утверждает источник, «россонери» предложили туринскому клубу € 40 млн, а также защитника Габриэля Палетту и нападающего М'Байе Ньянга за 23-летнего Белотти.

Форвардом сборной Италии также интересуются «Челси», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Президент «Торино» Урбано Кайро неоднократно заявлял, что клуб отпустит Белотти только за € 100 млн.