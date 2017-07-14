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«Арсенал» отказался от идеи покупки Лемара
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Монако, Лемар Тома
Вчера, 23:35 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
«Арсенал» выключился из борьбы за левого полузащитника «Монако» Тома Лемара.
«Канониры» сделали три предложения по футболисту. Сначала они предложили 30 млн евро, затем 40, а в итоге 45, но всё это «Монако» отклонил. Монегаски уже потеряли Бернарду Силву, который ушел в «Манчестер Сити», а на днях расстанутся и с Тьему Бакайоко. Больше французский клуб не намерен продавать своих талантов.
В минувшем сезоне Лемар сыграл за «Монако» 55 матчей, забил 14 голов и сделал 17 голевых передач.
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