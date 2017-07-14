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«Милану» нужен еще и Мората

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Реал, Мората Альваро
Сегодня, 21:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Подписание защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может стать не последним громким трансфером «Милана» в это окно. По слухам, клуб не оставляет намерений приобрести и нападающего «Реала» Альваро Морату.

Сообщается, что приход Бонуччи должен стать сигналом для Мораты, что миланский клуб действительно настроен серьезно и намерен вернуть былую силу. 

При этом основные претенденты на Морату уже предпочли других форвардов. Так, МЮ подписал Ромелу Лукаку, а «Челси» близок к покупке Пьер-Эмерика Обамеянга. Кроме того, сегодня закрылось трансферное окно в Китае, так что местные клубы не смогут составить конкуренцию «россонери». Сам Мората недоволен количеством игрового времени в «Реале» и хочет сменить обстановку.

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