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«Милану» нужен еще и Мората
Сегодня, 21:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Подписание защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может стать не последним громким трансфером «Милана» в это окно. По слухам, клуб не оставляет намерений приобрести и нападающего «Реала» Альваро Морату.
Сообщается, что приход Бонуччи должен стать сигналом для Мораты, что миланский клуб действительно настроен серьезно и намерен вернуть былую силу.
При этом основные претенденты на Морату уже предпочли других форвардов. Так, МЮ подписал Ромелу Лукаку, а «Челси» близок к покупке Пьер-Эмерика Обамеянга. Кроме того, сегодня закрылось трансферное окно в Китае, так что местные клубы не смогут составить конкуренцию «россонери». Сам Мората недоволен количеством игрового времени в «Реале» и хочет сменить обстановку.
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Еще одно доказательство, что на одной истории далеко не уехать любой команде...!
Ждем Милан в ЛЧ...но тот самый, сильный клуб...!