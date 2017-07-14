«Милану» нужен еще и Мората

Подписание защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может стать не последним громким трансфером «Милана» в это окно. По слухам, клуб не оставляет намерений приобрести и нападающего «Реала» Альваро Морату.

Сообщается, что приход Бонуччи должен стать сигналом для Мораты, что миланский клуб действительно настроен серьезно и намерен вернуть былую силу.

При этом основные претенденты на Морату уже предпочли других форвардов. Так, МЮ подписал Ромелу Лукаку, а «Челси» близок к покупке Пьер-Эмерика Обамеянга. Кроме того, сегодня закрылось трансферное окно в Китае, так что местные клубы не смогут составить конкуренцию «россонери». Сам Мората недоволен количеством игрового времени в «Реале» и хочет сменить обстановку.