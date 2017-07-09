«Ювентус» близок к покупке Щесны

«Ювентус» приближается к покупке голкипера «Арсенала» Войцеха Щесны, сообщают в Италии. Последние два сезона польский футболист провел в «Роме» на правах аренды, и туманное будущее ему совсем не по нраву.

Туринский клуб расстался с вратарями Эмилем Аудеро и Нето, и не может вечно рассчитывать на ветерана Джанлуиджи Буффона.

Источники утверждают, что сделка Щесны и «бьянконери» может быть официально оформлена уже на следующей неделе.