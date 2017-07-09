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«Ювентус» близок к покупке Щесны

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Арсенал, Щесны Войцех
Вчера, 23:22 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

«Ювентус» приближается к покупке голкипера «Арсенала» Войцеха Щесны, сообщают в Италии. Последние два сезона польский футболист провел в «Роме» на правах аренды, и туманное будущее ему совсем не по нраву.

Туринский клуб расстался с вратарями Эмилем Аудеро и Нето, и не может вечно рассчитывать на ветерана Джанлуиджи Буффона.

Источники утверждают, что сделка Щесны и «бьянконери» может быть официально оформлена уже на следующей неделе.

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