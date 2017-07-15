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Муса и Слимани могут покинуть «Лестер»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Ньюкасл, Слимани Ислам, Муса Ахмед, Менди Нампалис
Сегодня, 00:23 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир в новом сезоне не рассчитывает на некоторых футболистов «лис». В немилость к тренеру попали нападающие Ахмед Муса и Ислам Слимани, а также полузащитники Нампалис Менди и Бартош Капустка. Последний уже отправился в аренду во «Фрайбург». Что касается Слимани, который стал самым дорогим приобретением в истории «Лестера», то к нему присматривается «Ньюкасл».
Муса в прошлом сезоне в 21 матче АПЛ забил лишь 2 гола, а на счету Слимани 23 поединка 7 голов и 4 ассиста. Менди появлялся на поле лишь 4 раза в матчах чемпионата Англии.
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