Муса и Слимани могут покинуть «Лестер»

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир в новом сезоне не рассчитывает на некоторых футболистов «лис». В немилость к тренеру попали нападающие Ахмед Муса и Ислам Слимани, а также полузащитники Нампалис Менди и Бартош Капустка. Последний уже отправился в аренду во «Фрайбург». Что касается Слимани, который стал самым дорогим приобретением в истории «Лестера», то к нему присматривается «Ньюкасл».

Муса в прошлом сезоне в 21 матче АПЛ забил лишь 2 гола, а на счету Слимани 23 поединка 7 голов и 4 ассиста. Менди появлялся на поле лишь 4 раза в матчах чемпионата Англии.