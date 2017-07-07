«Валенсия» подписала контракт с голкипером «Ювентуса» Нето

Состав «Валенсии» пополнился вратарем «Ювентуса» Нето. Контракт с 27-летним бразильцем рассчитан до 2021 года.

«Летучие мыши» установили на игрока сумму отступных в размере 80 млн евро.

Согласно неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка 7 млн евро.