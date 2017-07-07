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«Валенсия» подписала контракт с голкипером «Ювентуса» Нето
Сегодня, 21:24 | Источник: ФК "Валенсия" | Редакция: Роман Мельник
Состав «Валенсии» пополнился вратарем «Ювентуса» Нето. Контракт с 27-летним бразильцем рассчитан до 2021 года.
«Летучие мыши» установили на игрока сумму отступных в размере 80 млн евро.
Согласно неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка 7 млн евро.
🔛 Arranca rueda de prensa de presentación de Neto
📺👉https://t.co/vEhADB8dmJ
📻👉https://t.co/RLxRZSrruy #SomNeto pic.twitter.com/bjPH3RY27v
— Valencia CF (@valenciacf) 7 июля 2017 г.
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