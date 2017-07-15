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«Сампдория» желает усилиться защитником «Генка» Колли
Сегодня, 10:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
«Сампдория» начала переговоры с «Генком» о трансфере защитника бельгийцев Омара Колли. Ранее генуэзский клуб предпринял попытку за 8,5 млн евро подписать Джанмарко Феррари, но получил отказ от «Сассуоло», поэтому теперь «Сампдория» пытается закрыть проблемную позицию, используя резервные варианты.
24-летний центрбек Колли забил 4 гола за 52 матча в «Генке», а также провел девять поединков в составе сборной Гамбии.
Ранее итальянский клуб усилился нападающим «Леха» Давидом Ковнацки.
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