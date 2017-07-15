«Суонси» начал с «Палермо» переговоры о трансфере Диаманти

34-летнего атакующего хавбека Алессандро Диаманти хотят снова видеть в Англии, сообщает пресса. Игроком «Палермо» интересуется «Суонси». Отмечается, что «лебеди» уже начали переговоры о трансфере.

По итогам сезона итальянский клуб покинул Серию А, а уже немолодой футболист не горит желанием проводить последние годы карьеры во втором дивизионе.

Диаманти уже выступал в английской Премьер-Лиге за «Вест Хэм» (в 2009-10 годах), и шесть месяцев играл за «Уотфорд» в 2015-м. Футболист признавал, что это время стало для него сущим кошмаром.