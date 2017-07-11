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«Сампдория» подписала нападающего польского «Леха»
Сегодня, 17:17 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
«Сампдория» официально подтвердила подписание нападающего «Леха» Давида Ковнацки. Об условиях сделки не сообщается.
20-летний футболист провел 9 матчей за молодежную сборную Польши и забил в них 4 гола.
Генуэзцы нуждаются в усилении атаки, поскольку Луис Муриэль ушел в «Севилью», а Патрик Шик станет игроком «Юве».
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