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Отступные за Себальоса составляют 500 млн евро

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Реал, Бетис, Себальос Даниэль
Сегодня, 18:18 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Стали известны детали контракта полузащитника Дани Себальоса с «Реалом». Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 500 миллионов евро.

Напомним, что Себальос накануне подписал с «Реалом» контракт сроком на шесть лет.

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