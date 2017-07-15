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Отступные за Себальоса составляют 500 млн евро
Сегодня, 18:18 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Стали известны детали контракта полузащитника Дани Себальоса с «Реалом». Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 500 миллионов евро.
Напомним, что Себальос накануне подписал с «Реалом» контракт сроком на шесть лет.
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