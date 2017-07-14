30
Банега назвал ошибкой переход в «Интер»
Сегодня, 00:28 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник Эвер Банега заявил, что он совершил ошибку, покинув «Севилью» летом прошлого года и подписав контракт с «Интером». Напомним, что в начале июля Банега вернулся в «Севилью».
«Когда кто-то делает какую-либо вещь, он делает это сердцем. Я сделал это, но уйти из „Севильи“ было ошибкой. Тем не менее, я вернулся, чтобы помочь команде», - сказал Банега.
Другие материалы по теме:
Вчера
Вадим Багров
Превратившись в идеального форварда, Пьер-Эмерик не перешел пока в «Реал», ПСЖ или «Челси». «Соккер.ру» разузнает, почему все отказываются от снайпера?
12 июля 2017
22:39 Фото Рондон встретился с Данни 8
22:29 Фото Маскерано приступил к тренировкам после травмы 2
21:54 Видео Дуглас Коста выбрал в «Ювентусе» 11-й номер 4
Александр Чистяков
Хамес после выкупа «Баварией» его контракта может стать самым дорогим футболистом в истории по сумме трансферных затрат. «Соккер.ру» указывает ориентир для Родригеса.
11 июля 2017
60
Или войдите через