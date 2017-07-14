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Банега назвал ошибкой переход в «Интер»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Севилья, Интер, Банега Эвер
Сегодня, 00:28 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник Эвер Банега заявил, что он совершил ошибку, покинув «Севилью» летом прошлого года и подписав контракт с «Интером». Напомним, что в начале июля Банега вернулся в «Севилью».

«Когда кто-то делает какую-либо вещь, он делает это сердцем. Я сделал это, но уйти из „Севильи“ было ошибкой. Тем не менее, я вернулся, чтобы помочь команде», - сказал Банега.

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