Кака: «Я ждал от пребывания в „Реале“ большего»

Полузащитник «Орландо Сити» Кака, которому накануне исполнилось 35 лет, отметил, что ждал от пребывания в «Реале» большего.

«У меня остались приятные воспоминания о „Реале“. Да, было непросто, но это тоже опыт. Я жил в прекрасном городе, работал с великими игроками, выигрывал трофеи. В целом, все было хорошо, но безусловно, я ждал от пребывания в „Реале“ большего», - сказал Кака.