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Кака: «Я ждал от пребывания в „Реале“ большего»
Сегодня, 00:37 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник «Орландо Сити» Кака, которому накануне исполнилось 35 лет, отметил, что ждал от пребывания в «Реале» большего.
«У меня остались приятные воспоминания о „Реале“. Да, было непросто, но это тоже опыт. Я жил в прекрасном городе, работал с великими игроками, выигрывал трофеи. В целом, все было хорошо, но безусловно, я ждал от пребывания в „Реале“ большего», - сказал Кака.
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Ну что ж поделать, это футбол, так в нем бывает. В любом случае, рады, что в Реале играл один из лучших игроков современности!