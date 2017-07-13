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Кака: «Я ждал от пребывания в „Реале“ большего»

Соккер.Ру // США. МЛС 2017, Заграница: игроки, Орландо Сити, Реал, Кака
Сегодня, 00:37 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник «Орландо Сити» Кака, которому накануне исполнилось 35 лет, отметил, что ждал от пребывания в «Реале» большего.

«У меня остались приятные воспоминания о „Реале“. Да, было непросто, но это тоже опыт. Я жил в прекрасном городе, работал с великими игроками, выигрывал трофеи. В целом, все было хорошо, но безусловно, я ждал от пребывания в „Реале“ большего», - сказал Кака.

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