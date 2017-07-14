Бонуччи станет 10-м футболистом, поигравшим за «Милан», «Интер» и «Ювентус»

Новичок «Милана» Леонардо Бонуччи станет 10-м футболистом, которому удалось поиграть в трех наиболее успешных клубах итальянского футбола, которые в общей сложности выиграли более 60 % всех Скудетто: «Интере», «Милане» и «Ювентусе». 30-летний игрок с 2010 года защищал цвета «бьянконери», а на заре карьеры он провел 4 встречи в составе «Интера».

Помимо Бонуччи цвета всех трех вышеназванных клубов защищали Андреа Пирло, Эдгар Давидс, Златан Ибрагимович, Роберто Баджо, Кристиан Вьери, Альдо Серена, Энрико Кандиани, Патрик Виейра и Джузеппе Меацца.