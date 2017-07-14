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Бонуччи станет 10-м футболистом, поигравшим за «Милан», «Интер» и «Ювентус»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Ювентус, Милан, Интер, Пирло Андреа, Давидс Эдгар, Ибрагимович Златан, Баджо Роберто, Виейра Патрик
Вчера, 22:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Милана» Леонардо Бонуччи станет 10-м футболистом, которому удалось поиграть в трех наиболее успешных клубах итальянского футбола, которые в общей сложности выиграли более 60 % всех Скудетто: «Интере», «Милане» и «Ювентусе». 30-летний игрок с 2010 года защищал цвета «бьянконери», а на заре карьеры он провел 4 встречи в составе «Интера».
Помимо Бонуччи цвета всех трех вышеназванных клубов защищали Андреа Пирло, Эдгар Давидс, Златан Ибрагимович, Роберто Баджо, Кристиан Вьери, Альдо Серена, Энрико Кандиани, Патрик Виейра и Джузеппе Меацца.
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