Зинченко: «В Эйндховене удивило обилие гуляющих за руку парней»

Украинский полузащитник Александр Зинченко, недавно вернувшийся в «Манчестер Сити» из ПСВ, где выступал на правах аренды, рассказал о том, что ему запомнилось в Эйндховене:

«Эйндховен – отличный город, хоть и небольшой. Он настолько понравился, пожалуй, остался бы тут жить. Очень комфортно себя чувствовал: за год ни разу не попал в пробку. За день мог сделать столько, сколько в Москве не успел бы за неделю. Кругом огромное количество велосипедистов, они добираются на работу удобно и экономно. Сразу предупредили: если вдруг что, я буду не прав, даже если велосипедист проехал на красный. Ещё удивило обилие гуляющих за руку парней. Мне это трудно понять, но тем и прекрасна Европа, что здесь все за свободу и многообразие. Наслышан про кофешопы, но, само собой, ни разу туда не заходил».

Зинченко также поделился своими впечатлениями от «Манчестер Сити» и главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.