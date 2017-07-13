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Тошич: «Определенность с новым клубом наступит в течение недели»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, ЦСКА, Тошич Зоран
Сегодня, 23:24 | Источник: Спортски Журнал | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал расставание с «армейцами».

«Мы с ЦСКА не договорились о новом контракте и расстались по-дружески. После семи прекрасных и успешных лет в клубе между нами не может быть ничего, кроме дружбы. Пожелали друг другу удачи. Между нами всегда будут хорошие и теплые отношения. Болельщики меня поддержали, все-таки сербы и русские — братья. Я убедился в этом сразу, как только переехал в Россию. Сейчас вокруг меня ходит множество слухов, отправляют то в один клуб, то в другой. Но могу лишь сказать, что у меня есть три-четыре предложения от серьезных клубов — из России, Европы и Азии. Определенность наступит в течение недели», - сказал Тошич.

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