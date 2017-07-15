30
Агент: «Неймару было выгоднее перейти в „Реал“, но он болел за „Барселону“»
Сегодня, 21:44 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Бывший агент Неймара Вагнер Рибейро рассказал о том, почему форвард предпочел перейти из «Сантоса» в «Барселону» в свое время.
«У нас были предложения от „Челси“ и „Реала“. Они обратились в „Сантос“. А „Барселона“ - прямо к отцу Неймара. Я хотел, чтобы Неймар перешел в „Реал“, чего никогда не скрывал. Это было выгоднее для „Сантоса“, выгоднее и для самого игрока. Но он решил поехать в „Барселону“, потому что с детства поддерживал этот клуб».
Ранее ФИФА признала законным трансфер Неймара в «Барселону».
Другие материалы по теме:
Вчера
13 июля 2017
Вадим Багров
Превратившись в идеального форварда, Пьер-Эмерик не перешел пока в «Реал», ПСЖ или «Челси». «Соккер.ру» разузнает, почему все отказываются от снайпера?
60
Или войдите через
Игрок такого уровня должен играть только в Барсе ...что и произошло..
Игрок такого уровня должен играть только в Барсе ...что и произошло..
Игрок такого уровня должен играть только в Барсе ...что и произошло..
В Барселоне всегда должен быть крутой бразилец))
выигрывает трофеи с Барсой и прогрессирует,а что еще надо?в Реале греб бы бабло да и красился как Бейл с Роналду.