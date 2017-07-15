Агент: «Неймару было выгоднее перейти в „Реал“, но он болел за „Барселону“»

Бывший агент Неймара Вагнер Рибейро рассказал о том, почему форвард предпочел перейти из «Сантоса» в «Барселону» в свое время.

«У нас были предложения от „Челси“ и „Реала“. Они обратились в „Сантос“. А „Барселона“ - прямо к отцу Неймара. Я хотел, чтобы Неймар перешел в „Реал“, чего никогда не скрывал. Это было выгоднее для „Сантоса“, выгоднее и для самого игрока. Но он решил поехать в „Барселону“, потому что с детства поддерживал этот клуб».

Ранее ФИФА признала законным трансфер Неймара в «Барселону».