Владимир Дядюн сыграл впервые за 14 месяцев

Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн появился на поле в официальном матче впервые за последние 14 месяцев. Футболист вышел на поле на замену в матче первого тура чемпионата России против «Урала» (1:1).

В последний раз он играл 11 мая 2016 года, выйдя в составе «Рубина» на домашнюю игру против «Анжи» (1:2).