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Владимир Дядюн сыграл впервые за 14 месяцев
Сегодня, 18:55 | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн появился на поле в официальном матче впервые за последние 14 месяцев. Футболист вышел на поле на замену в матче первого тура чемпионата России против «Урала» (1:1).
В последний раз он играл 11 мая 2016 года, выйдя в составе «Рубина» на домашнюю игру против «Анжи» (1:2).
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