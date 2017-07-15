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Владимир Дядюн сыграл впервые за 14 месяцев

Матч: УралУрал1 : 1РостовРостов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Дядюн Владимир
Сегодня, 18:55 | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн появился на поле в официальном матче впервые за последние 14 месяцев. Футболист вышел на поле на замену в матче первого тура чемпионата России против «Урала» (1:1).

В последний раз он играл 11 мая 2016 года, выйдя в составе «Рубина» на домашнюю игру против «Анжи» (1:2).

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