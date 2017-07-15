Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце вышел на поле впервые с февраля текущего года. Футболист вышел на замену в товарищеском матче с японской «Уравой» (3:2) на 58-й минуте встречи, заменив Нури Шахина.

Напомним, Гетце не играл долгое время из-за проблем с обменом веществ.