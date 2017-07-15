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Марио Гетце вышел на поле впервые с февраля
Сегодня, 19:39 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце вышел на поле впервые с февраля текущего года. Футболист вышел на замену в товарищеском матче с японской «Уравой» (3:2) на 58-й минуте встречи, заменив Нури Шахина.
Напомним, Гетце не играл долгое время из-за проблем с обменом веществ.
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