Манджукич: «Рад, что Бонуччи и Алвес покинули „Ювентус“»
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич, который в конце мая продлил контракт с клубом, рассказал об атмосфере в команде.
«Ходит много слухов о плохой обстановке в „Ювентусе“, но это не совсем так. Тот хаос, о котором идет речь, создали Бонуччи и Алвес. Во время финала Лиги чемпионов против „Реала“ именно между ними и случился конфликт. До матча мы все готовились к игре, все было нормально. В раздевалку вошел Алвес и как он это любит делать, включил музыку. Но в тот день он немного переборщил. Складывалось такое ощущение, что он хочет, чтобы мы все оглохли.
Я подумал, что он просто глуп и направился по своим делам, а вот Бонуччи так сделать не смог. Он был одержим победой в Лиге чемпионов, поэтому подошел к Алвесу и сказал, что сломает ему ногу через три секунды, если он не выключит музыку. На что Алвес заявил, что даже если мы проиграем в финале – он уже трижды выигрывал ЛЧ, тогда как у Бонуччи ни одной победы. Все были просто в шоке от таких слов. В этот момент Бонуччи схватил Алвеса за горло и собирался ударить его кулаком, но их разнял Аллегри. К счастью, Алвес и Бонуччи покинули команду. Надеюсь, что теперь все будет нормально», - сказал Манджукич.
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Тем более уже говорят, что это бред.. ничего такого перед матчем не было)
Вроде тут один болельщик Юве сказал, что все это фейк..
«Хочу нарушить тишину вокруг этой ужасной атмосферы, что была в раздевалке «Ювентуса» перед финалом Лиги чемпионов. Этот беспорядок создали Дани Алвес и Лео Бонуччи. Хорошо, что этот бардак уйдет вместе с их трансферами.
У них были конфликты и по ходу матча, потому что они диаметрально противоположные личности. Лео и Дани постоянно спорили, и в день финала мы просто увидели их очередную драму.
Когда мы вошли в раздевалку, казалось, что все будет как обычно, и мы настраивались, чтобы взять три очка. Я думал, что Дани Алвес просто включит трек Radio Party Groove, как обычно, пока мы переодевались.
Но на этот раз он на этом не остановился. Он залез на стол, включил на полную громкость Samba Do Janeiro, как будто хотел, чтобы лопнули наши барабанные перепонки, и начал танцевать, как будто завтра никогда не наступит.
Я подумал, что он глупо себя ведет, но проигнорировал его и пошел к своему шкафчику. Лео так не поступил, для него Лига чемпионов была навязчивой целью. Он подошел к Дани и пообещал сломать ему ноги через три секунды, если он не выключит музыку.
Дани ответил ему, что если он проиграет в Лиге чемпионов – у него все равно останется три кубка, а вот у Лео нет ни одного. После этого все завелись. Я выигрывал Лигу чемпионов, но никогда бы такого не сказал. Ему даже не стоило думать о поражении.
Лео схватил Дани и был близок к тому, чтобы его ударить. Макс (Аллегри) разнял их и как настоящий лидер сказал, что ему все равно, кто это начал, после игры их обоих отсюда вышвырнут.
Это было самое мудрое решение. Сейчас команда едина и спокойна, нет никаких надоедливых перепалок Лео и боли в бразильской шее Дани Алвеса, которая никогда не давала нам спокойно сосредоточиться», – цитирует Football Italia слова Манджукича, сказанные журналисту Дарко Межновичу.
Алвес понял что Перес купил финал ЛЧ поэтому и поставил на место девчонок Ювентуса.
Они просто продажные шавки.
помню лицо Шевы тогда, мол, ты шо дурной?
Может из за этого покинул команду.
Но Милан то от этого только выиграл)
Ты вообще не должна вякать про судейство после того матча