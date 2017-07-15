Манджукич: «Рад, что Бонуччи и Алвес покинули „Ювентус“»

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич, который в конце мая продлил контракт с клубом, рассказал об атмосфере в команде.

«Ходит много слухов о плохой обстановке в „Ювентусе“, но это не совсем так. Тот хаос, о котором идет речь, создали Бонуччи и Алвес. Во время финала Лиги чемпионов против „Реала“ именно между ними и случился конфликт. До матча мы все готовились к игре, все было нормально. В раздевалку вошел Алвес и как он это любит делать, включил музыку. Но в тот день он немного переборщил. Складывалось такое ощущение, что он хочет, чтобы мы все оглохли.

Я подумал, что он просто глуп и направился по своим делам, а вот Бонуччи так сделать не смог. Он был одержим победой в Лиге чемпионов, поэтому подошел к Алвесу и сказал, что сломает ему ногу через три секунды, если он не выключит музыку. На что Алвес заявил, что даже если мы проиграем в финале – он уже трижды выигрывал ЛЧ, тогда как у Бонуччи ни одной победы. Все были просто в шоке от таких слов. В этот момент Бонуччи схватил Алвеса за горло и собирался ударить его кулаком, но их разнял Аллегри. К счастью, Алвес и Бонуччи покинули команду. Надеюсь, что теперь все будет нормально», - сказал Манджукич.