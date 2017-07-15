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«Рома» выкупила у «Тоттенхэма» права на Фасио
Сегодня, 23:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
«Рома» выкупила у «Тоттенхэма» права на аргентинского защитника Федерико Фасио. Римляне за 1,2 млн евро арендовали игрока в прошлом году с правом выкупа за 3,2 млн евро. Итальянский клуб решил воспользоваться этим пунктом и подписал с Фасио полноценный контракт.
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