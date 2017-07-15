«Рома» выкупила у «Тоттенхэма» права на Фасио

«Рома» выкупила у «Тоттенхэма» права на аргентинского защитника Федерико Фасио. Римляне за 1,2 млн евро арендовали игрока в прошлом году с правом выкупа за 3,2 млн евро. Итальянский клуб решил воспользоваться этим пунктом и подписал с Фасио полноценный контракт.