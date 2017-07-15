«Шальке» приобрел защитника «Айнтрахта» Очипку

Защитник «Айнтрахта» Бастиан Очипка стал игроком «Шальке». Футболист заключил с гельзенкирхенцами трехлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается. В новом клубе Очипка будет выступать под 24-м номером.

Ранее сообщалось о том, что «Шальке» подписал полузащитника «Нанта» Амина Харита.