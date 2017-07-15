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«Шальке» приобрел защитника «Айнтрахта» Очипку
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Шальке-04, Айнтрахт Ф, Очипка Бастиан
Сегодня, 18:29 | Источник: ФК "Шальке" | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Айнтрахта» Бастиан Очипка стал игроком «Шальке». Футболист заключил с гельзенкирхенцами трехлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается. В новом клубе Очипка будет выступать под 24-м номером.
Ранее сообщалось о том, что «Шальке» подписал полузащитника «Нанта» Амина Харита.
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