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«Милан» договорился с «Ювентусом» по трансферу Бонуччи
Сегодня, 22:28 | Источник: ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Милан» согласовал с «Ювентусом» детали перехода защитника Леонардо Бонуччи. В ближайшие несколько дней 30-летний игрок пройдет медосмотр. Если всё будет в порядке, футболист подпишет с «россонери» пятилетний контракт.
По неофициальной информации, сумма трансфера составит 40 млн евро плюс 2 млн бонусами. Бонуччи станет самым высокооплачиваемым футболистом Серии А, обойдя Гонсало Игуаина, который зарабатывает 7.5 млн евро в год.
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