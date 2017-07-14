«Милан» договорился с «Ювентусом» по трансферу Бонуччи

«Милан» согласовал с «Ювентусом» детали перехода защитника Леонардо Бонуччи. В ближайшие несколько дней 30-летний игрок пройдет медосмотр. Если всё будет в порядке, футболист подпишет с «россонери» пятилетний контракт.

По неофициальной информации, сумма трансфера составит 40 млн евро плюс 2 млн бонусами. Бонуччи станет самым высокооплачиваемым футболистом Серии А, обойдя Гонсало Игуаина, который зарабатывает 7.5 млн евро в год.