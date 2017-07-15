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«Лион» приобрел защитника «Бешикташа» Фильо
Сегодня, 21:13 | Источник: ФК "Лион" | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Бешикташа» Марсело Фильо продолжит карьеру в «Лионе». Сообщается, что 30-летний футболист подписал с французским клубом долгосрочный контракт. По неофициальным данным, сумма сделки составила 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Лион» договорился с «Аяксом» по трансферу защитника Кенни Тете.
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