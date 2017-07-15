«Лион» приобрел защитника «Бешикташа» Фильо

Защитник «Бешикташа» Марсело Фильо продолжит карьеру в «Лионе». Сообщается, что 30-летний футболист подписал с французским клубом долгосрочный контракт. По неофициальным данным, сумма сделки составила 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Лион» договорился с «Аяксом» по трансферу защитника Кенни Тете.