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«Сельта» подписала хавбека сборной Словакии
Сегодня, 18:47 | Источник: ФК "Сельта" | Редакция: Сергей Иванов
«Сельта» объявила о подписании контракта с полузащитником сборной Словакии Станиславом Лоботкой. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на пять сезонов. Ранее Лоботка играл в системе «Аякса» и «Нордшелланда».
Напомним, что до этого «Сельта» выкупила у «Фулхэма» Хосабеда Санчеса.
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