«Сельта» подписала хавбека сборной Словакии

«Сельта» объявила о подписании контракта с полузащитником сборной Словакии Станиславом Лоботкой. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на пять сезонов. Ранее Лоботка играл в системе «Аякса» и «Нордшелланда».

Напомним, что до этого «Сельта» выкупила у «Фулхэма» Хосабеда Санчеса.