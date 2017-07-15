«Манчестер Сити» подписал защитника «Васку да Гама»

Защитник «Васку да Гама» Дуглас Луис перешел в «Манчестер Сити». Английский клуб объявил о подписании контракта с 19-летним бразильцем на пять лет. По данным СМИ, сумма сделки составила около 13 млн евро. При этом игрок может быть сразу отдан в аренду.

Ранее «Манчестер Сити» подписал защитника «Тоттенхэма» Кайла Уокера.