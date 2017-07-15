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«Манчестер Сити» подписал защитника «Васку да Гама»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Манчестер Сити, Васку да Гама, Луис Дуглас
Сегодня, 17:49 | Источник: ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Васку да Гама» Дуглас Луис перешел в «Манчестер Сити». Английский клуб объявил о подписании контракта с 19-летним бразильцем на пять лет. По данным СМИ, сумма сделки составила около 13 млн евро. При этом игрок может быть сразу отдан в аренду.
Ранее «Манчестер Сити» подписал защитника «Тоттенхэма» Кайла Уокера.
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