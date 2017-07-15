Рейтинг@Mail.ru

Бакайоко перешёл в «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Челси, Монако, Бакайоко Тьему
Сегодня, 18:50 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Сергей Иванов

«Челси» объявил о подписании контракта с полузащитником «Монако» Тьему Бакайоко. Соглашение с 22-летним хавбеком рассчитано на пять лет. Стороны вели переговоры несколько недель. По данным СМИ, клубы договорились о сделке за сумму 45 млн евро.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:25
ответ пользователю Медив (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:18
ответ пользователю The Frei (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:31
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:26
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 19:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:22
ответ пользователю Медив (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:19
ответ пользователю juchok (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:17
ответ пользователю liverpoоl2014 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:17
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:16
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:13
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:12
ответ пользователю Kostyan Makarevich (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:11
ответ пользователю dimagas1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:00
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:57
ответ пользователю marvel777 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:53
, чтобы видеть комментарии
  5
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:47 Официально «Сельта» подписала хавбека сборной Словакии 1
18:29 Официально «Шальке» приобрел защитника «Айнтрахта» Очипку 1
17:49 Официально «Манчестер Сити» подписал защитника «Васку да Гама» 2
Вчера
22:28 Официально Фото «Милан» договорился с «Ювентусом» по трансферу Бонуччи 79
22:15 Официально «Галатасарай» расторг контракт со Снейдером 9
19:43 Официально Капитан молодежной сборной Франции перешел из «Монако» в «Майнц» 1
19:04 Официально «Барселона» завершила переход Нельсона Семеду 19
17:40 Официально Фото Уокер стал игроком «Манчестер Сити» 74
15:53 Фото Деулофеу присоединился к «Барселоне» 14
14:54 Официально Фото «Хоффенхайм» арендовал у «Баварии» Гнабри 20
все материалы по этой теме
Турниры