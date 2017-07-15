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Бакайоко перешёл в «Челси»
Сегодня, 18:50 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Сергей Иванов
«Челси» объявил о подписании контракта с полузащитником «Монако» Тьему Бакайоко. Соглашение с 22-летним хавбеком рассчитано на пять лет. Стороны вели переговоры несколько недель. По данным СМИ, клубы договорились о сделке за сумму 45 млн евро.
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