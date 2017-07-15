Бакайоко перешёл в «Челси»

«Челси» объявил о подписании контракта с полузащитником «Монако» Тьему Бакайоко. Соглашение с 22-летним хавбеком рассчитано на пять лет. Стороны вели переговоры несколько недель. По данным СМИ, клубы договорились о сделке за сумму 45 млн евро.