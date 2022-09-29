Пропускают матч
«Наполи»: Демме Диего — Травма, Зедадка Карим — Травма, Лосано Ирвинг — Мышечная травма, Осимхен Виктор — Травма бедра, Политано Маттео — Травма лодыжки.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Наполи»: Мерет Алекс — Ди Лоренцо Джованни, Ким Мин-Жае, Мариу Руй, Ррахмани Амир — Замбо Ангисса Андре-Франк, Зелиньски Пётр, Лоботка Станислав — Кварацхелия Хвича, Лосано Ирвинг, Распадори Джакомо.
Запасные: Марфелла Давиде, Сиригу Сальваторе — Жуан, Заноли Алессандро, Оливера Матиас, Эстигор Лео — Гаэтано Джанлука, Ндомбеле Танги, Элмас Эльхиф — Зербин Алессио, Симеоне Джованни.
«Торино»: Милинкович-Савич Ваня — Буонджорно Алессандро, Родригес Рикардо, Шуурс Перр — Влашич Никола, Лазаро Валентино, Линетти Кароль, Лукич Саша, Радоньич Неманья, Синго Вильфрид — Санабрия Антонио.
Запасные: Бериша Этрит, Джемелло Лука, Зима Лукаш — Айна Ола, Джиджи Коффи, Риччи Джакомо — Адопо Мишель, Баейе Брайан, Илкхан Эмирхан — Карамо Янн, Сек Демба.
Форма команд
На данный момент «неаполитанцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 7 очков.
За последние пять матчей «Наполи» и «Торино» набрали соответственно 11 и 6 очков. Разница мячей +3 и -2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Наполи»: 2.14 — 0.71, дома 2.00 — 0.33.
«Торино»: 0.86 — 1.00, в гостях 1.25 — 1.50.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 18 сентября), а у «гостей» лишь четыре.
Пять очных встреч
«Наполи» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (0:1, 1:0, 0:2, 1:1, 2:1).
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 1:0, 0:2, 1:1, 2:1).
«Наполи» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 1:0, 0:2, 1:1, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.64.