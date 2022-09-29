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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Наполи»: Демме Диего — Травма, Зедадка Карим — Травма, Лосано Ирвинг — Мышечная травма, Осимхен Виктор — Травма бедра, Политано Маттео — Травма лодыжки.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Наполи»: Мерет Алекс — Ди Лоренцо Джованни, Ким Мин-Жае, Мариу Руй, Ррахмани Амир — Замбо Ангисса Андре-Франк, Зелиньски Пётр, Лоботка Станислав — Кварацхелия Хвича, Лосано Ирвинг, Распадори Джакомо.

Запасные: Марфелла Давиде, Сиригу Сальваторе — Жуан, Заноли Алессандро, Оливера Матиас, Эстигор Лео — Гаэтано Джанлука, Ндомбеле Танги, Элмас Эльхиф — Зербин Алессио, Симеоне Джованни.



«Торино»: Милинкович-Савич Ваня — Буонджорно Алессандро, Родригес Рикардо, Шуурс Перр — Влашич Никола, Лазаро Валентино, Линетти Кароль, Лукич Саша, Радоньич Неманья, Синго Вильфрид — Санабрия Антонио.

Запасные: Бериша Этрит, Джемелло Лука, Зима Лукаш — Айна Ола, Джиджи Коффи, Риччи Джакомо — Адопо Мишель, Баейе Брайан, Илкхан Эмирхан — Карамо Янн, Сек Демба.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Наполи» и «Торино» набрали соответственно 11 и 6 очков. Разница мячей +3 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Наполи»: 2.14 — 0.71, дома 2.00 — 0.33.

«Торино»: 0.86 — 1.00, в гостях 1.25 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 18 сентября), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Наполи» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (0:1, 1:0, 0:2, 1:1, 2:1).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 1:0, 0:2, 1:1, 2:1).

«Наполи» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 1:0, 0:2, 1:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.64.