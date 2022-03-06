«Ахмат» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России (07.03.2022)

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вчера, 16:19

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Рубина» будет стоить 4.3, ничью можно поставить по 3.65. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.8.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.8 (ТМ 2.5), в то время как тотал больше 2.5 мячей оценивается по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Ахмат» проводит один из самых стабильных сезонов за последние годы и даже претендует на участие в еврокубках. Клуб из Грозного идет на пятом месте с 30 очками и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В предстоящем матче с нестабильным соперником из Казани у клуба есть хорошие шансы побороться за полноценные три очка. В двух прошлых встречах РПЛ «Ахмат» выиграл у «Уфы» (2:1) и «Химок» (4:1).

«Рубин» выступает очень нестабильно в этом футбольном году и вряд ли сможет рассчитывать на высокие места по окончанию сезона. Клуб занимает 11 место в турнирной таблице и не может набрать очки уже несколько поединков подряд. В активе коллектива 22 набранных очка, и отрыв от зоны вылета составляет всего три пункта, поэтому расслабляться казанским футболистам рано. В последней игре чемпионата России «Рубин» проиграл «Зениту» (2:3), а ранее уступил «Крыльям Советов» (0:2).

Информация для ставок

«Рубин» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах, а «Ахмат» проиграл три раза

«Ахмат» выиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды исторически играют между собой в малорезультативный футбол, и мы предполагаем, что в этот раз болельщики не увидят большого количества мячей. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.