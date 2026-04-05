Акинфеев ответил Дзюбе: «Вратарей не толкай во вратарской»

Вратарь ЦСКА отреагировал на высказывание нападающего «Акрона» о незасчитанном голе в матче 23-го тура РПЛ .

В своём Telegram-канале голкипер московского клуба написал:

Артём, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи. Ты всё время забываешь, что когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включённая камера – такая современная наша доля!

Так что вратарей не толкай во вратарской – тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят!

Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды. Твой Аки.