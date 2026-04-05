Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Акинфеев ответил Дзюбе: «Вратарей не толкай во вратарской»

вчера, 16:33
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на высказывание нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы о незасчитанном голе в матче 23-го тура РПЛ.

В своём Telegram-канале голкипер московского клуба написал:

Артём, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи. Ты всё время забываешь, что когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включённая камера – такая современная наша доля!

Так что вратарей не толкай во вратарской – тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят!

Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды. Твой Аки.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:33
Ну только того пенсионера который успеет это сделать можно называть легендой
adekvat
adekvat
вчера в 22:27
Один старый 30н подколол другого старого 30на.
KSY16
KSY16
вчера в 21:46
Чудит Игорян. Возраст.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 20:47
Это как бойцы ММА, любят пошуметь через соц сети, сми.. Им нужна шумиха.
Karkaz
Karkaz ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:10
    vd4fe6qxm262
    vd4fe6qxm262
    вчера в 19:24, ред.
    "Князь" Игорь на людях тупит, думая, что каламбурит. Сколько у него таких же ошибок на выходах - не счесть. Когда матч со Спартаком был он также на выходе ошибся, элементарно потеряв позицию, но тож Спартак..., законный гол Дмитриева засчитали, а Аки с бякой сравняли. Здесь же провинциальный Акрон. Тут уж свистнули в пользу коней, лишив Тольятти законной ничьи. Москаль - та ещё свинья.

    Пора армейскому балаболу на пенсию, - пи*дит он также тупо, как и в раме стоит.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 19:14
    То есть Дзюба потеребенькал Акинфеева как на видео?

    Акинфеев хоть понял о чём сказал и самое главное с чем себя сравнил?

    Акинфеев думал, что умно с сарказмом ответил, а по факту унизил себя, опустился ниже канализации.
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 19:09
    А чё они по телефону не поговорят , обязательно через сми разговаривают ? )
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 19:07
    Надо правила менять с вратарями.
    Идёт подача в штрафную, игрок готовится нанести удар, в это время вратарь идёт на перехват, сам врезается в игрока и судьи свистят нарушение "атака на вратаря".
    Такие правила надо пересматривать.
    А так вратари пользуются подобными уловками и делают автоподставу, ну, прям как бомжики на пешеходе прыгают на капот стоящей машины.
    v46yn28y4u8z
    v46yn28y4u8z
    вчера в 19:01
    Дзюба идёт в номер, включает телевизор и....
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 18:26, ред.
    Молодец, кэп........Напомнил ему про то видео.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 18:18, ред.
    Браво Игорь! Хорошо ответил Рукаку.
    всё продинамил
    всё продинамил
    вчера в 17:57
    Это какой-то... камеди клаб!
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 17:31
    Легенда номер 0 (ноль)
    112910415
    112910415
    вчера в 17:27
    ну, обидно ему, да ...
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 17:22
    Браво Игорь Владимирович! Тактично и не грубо указал Рукаку его место.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:22
    забавный получился диалог ! )
    астраханец
    астраханец ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:01
    Одной рукой, да. Все видели, да. Ну нельзя мешать вратарю во вратарской. Читай правила прежде чем глупости писать.
    Futurista
    Futurista ответ armeez59 (раскрыть)
    вчера в 16:55
    Да, да...двумя руками уложил и с ноги еще добавил...все видели в кино) ...
    armeez59
    armeez59
    вчера в 16:52
    Ну прав же Игорь. Дзюба не положил руку на плечо, а двумя руками толкнул в моменте прыжка вратаря в сторону мяча. Учитывая разность в весе этого было вполне достаточно. На фото и видео это прекрасно видно. Непонятно из за чего возмущения. Чистый фол в атаке.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:52, ред.
    Аки...сядь уже на лавку...там никто не тронет)...
    "Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды. Твоя недотрога Аки"...
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 16:50
    Теперь Дзюба руки неделю не будет мыть, как никак, прикоснулся к "истории". Конечно, у Аки любовь к себе, очень далеко выходит за границы вратарской площадки.
    particular
    particular
    вчера в 16:47, ред.
    Тонко, изощрённо, грамотно и красиво...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:47
    "..когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включённая камера... "
    ————-
    Потроллил рукоблуда!!))
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 16:40
    Нехрен в 40 лет стоять в раме и смешить людей..
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 16:38
    А дезодорант который Игорь рекламировал теперь с душком однозначно
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     