Акинфеев ответил Дзюбе: «Вратарей не толкай во вратарской»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на высказывание нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы о незасчитанном голе в матче 23-го тура РПЛ.
В своём Telegram-канале голкипер московского клуба написал:
Артём, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи. Ты всё время забываешь, что когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включённая камера – такая современная наша доля!
Так что вратарей не толкай во вратарской – тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят!
Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды. Твой Аки.
Идёт подача в штрафную, игрок готовится нанести удар, в это время вратарь идёт на перехват, сам врезается в игрока и судьи свистят нарушение "атака на вратаря".
Такие правила надо пересматривать.
А так вратари пользуются подобными уловками и делают автоподставу, ну, прям как бомжики на пешеходе прыгают на капот стоящей машины.
