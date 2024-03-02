«Ахмат» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (02.03.2024)

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сегодня, 08:20

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Урала» будет стоить 3.4, ничью можно поставить по 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.65.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.82 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Ахмат» провалил первую часть сезона и даже опустился в зону вылета. Команда идет на 13 месте с 17 баллами и вынуждена после перерыва исправлять свое положение. Отставание от нынешнего соперника составляет всего два очка, поэтому победа над «Уралом» не только добавит уверенности в своих силах, но и позволит поменяться с ним местами в таблице. Два последних товарищеских поединка «Ахмат» проиграл «Оренбургу» (1:2) и выиграл у «Алании» (2:0).

Команда из Екатеринбурга также не блещет результатами и хочет держаться от дна турнирной таблицы как можно дальше. Тем не менее, «Урал» имеет проблемы, о которых говорит отсутствие побед в товарищеских матчах, несмотря на большую ротацию и просмотр игроков. В прошлой дружеской встрече «Урал» минимально проиграл «Краснодару» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Пари НН» (2:2).

Информация для ставок

«Ахмат» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Урал» проиграл девять из десяти выездных поединков во всех турнирах

«Ахмат» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Уралом»

Прогноз

«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у команды из Екатеринбурга и обрести уверенность в своих силах перед следующими соперниками. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.