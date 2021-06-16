«Акранес» — «КА Акурейри». Прогноз на матч чемпионата Исландии (16.06.2021)

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сегодня, 00:32

В рамках восьмого тура чемпионата Исландии «Акранес» на домашней арене сыграет против «Акурейри». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отводят гостям. Поставить на победу «Акурейри» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.84. Вероятность ничьей оценивается в 4.20, а победа «Акранеса» доступна по котировке 3.80.

Букмекеры также ожидают от команд результативных действий в атаке. Ставки на ТБ (2,5) идут по коэффициенту 1.44, ТМ(2,5) – 2.70.

Форма команд

«Акранес» плохо начал сезон в чемпионате Исландии. В семи проведенных играх команда смогла взять только одну победу и две ничьих, потерпев четыре поражения. Пять набранных очков располагают коллектив на втором снизу месте в турнирной таблице.

Два последних поединка в Высшей лиге «Акранес» проиграл, уступив «Брейдаблику» (2:3) и «Рейкьявику» (1:3). До этого команда отметилась гостевой победой над «Копавогюром» (3:1).

«Акурейри» более уверенно идет в турнире. В шести проведенных играх команда одержала четыре виктории и добыла ничью, потерпев единственное поражение в домашней игре против «Викингура» (0:1).

В прошлом туре лиги «Акурейри» разобрался в гостях со «Стьярнаном» (1:0). Отметим, что защита команды в шести играх пропустила лишь три гола.

Информация для ставок

«Акранес» не побеждал в 4 прошлых матчах на своем поле во всех турнирах

«Акурейри» выиграл 3 предыдущих поединка в гостях в чемпионате Исландии

В 4 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка на ОБЗ

Прогноз

«Акранес» сейчас находится в плохой форме, но во встречах против «Акурейри» эта команда выступает успешно – четыре победы кряду на своем поле. Учитывая, что хозяевам нужно выбираться из зоны вылета, предлагаем сделать ставку на ТБ (3) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу или ничью сборной Колумбии по коэффициенту 1.04.