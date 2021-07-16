«Акрон» — «Волгарь». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

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вчера, 22:57

Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Акрон». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.17. Победа «Волгаря» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Акрон» в прошлом сезоне ФНЛ чудом не попал в зону вылета и сохранил своем место во второй по силе лиге России. Команда и нынешний сезон начала с поражения, что серьезно настораживает тренерский штаб и поклонников клуба.

«Волгарь» также не был очень убедителен в прошлом сезоне и закончил чемпионат в середине турнирной таблицы. Но сейчас стартовал новый сезон и у коллектива есть все шансы выступить лучше, набирая очки уже в первых турах.

Информация для ставок

• «Акрон» и «Волгарь» выиграли только по три матча из последних десяти матчей, включая товарищеские поединки

• В десяти последних домашних матчах «Акрон» смог забить только 9 мячей

• Последний матч между «Акроном» и «Волгарем» закончился ничейным результатом (1:1)

Прогноз

Обе команды не радуют своих болельщиков достойными результатами, а поэтому нынешний поединок станет хорошим шансом набрать очки. Предполагаем, что матч будет закрытым и без большого количества забитых мячей. Сделать ставку на ТМ 2 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.97.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Арджеша» в матче чемпионата Румынии с «Университатя».