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«Акрон» — «Волгарь». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

вчера, 22:57

Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.133.553.34
Фонбет 2.15 3.25 3.50
Мелбет 2.10 3.20 3.52
1XBET 2.10 3.20 3.52
BetBoom 2.12 3.35 3.25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Акрон». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.17. Победа «Волгаря» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Акрон» в прошлом сезоне ФНЛ чудом не попал в зону вылета и сохранил своем место во второй по силе лиге России. Команда и нынешний сезон начала с поражения, что серьезно настораживает тренерский штаб и поклонников клуба.

«Волгарь» также не был очень убедителен в прошлом сезоне и закончил чемпионат в середине турнирной таблицы. Но сейчас стартовал новый сезон и у коллектива есть все шансы выступить лучше, набирая очки уже в первых турах.

Информация для ставок

• «Акрон» и «Волгарь» выиграли только по три матча из последних десяти матчей, включая товарищеские поединки
• В десяти последних домашних матчах «Акрон» смог забить только 9 мячей
• Последний матч между «Акроном» и «Волгарем» закончился ничейным результатом (1:1)

Прогноз

Обе команды не радуют своих болельщиков достойными результатами, а поэтому нынешний поединок станет хорошим шансом набрать очки. Предполагаем, что матч будет закрытым и без большого количества забитых мячей. Сделать ставку на ТМ 2 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.97.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Арджеша» в матче чемпионата Румынии с «Университатя».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.00 1.83 1.57 2.40
Мелбет 1.59 2.47
1XBET 1.59 2.47
BetBoom 1.93 1.77 1.52 2.35
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