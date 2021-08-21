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«Алавес» — «Мальорка». Прогноз на матч Примеры (21.08.2021)

вчера, 11:20

«Алавес» примет «Мальорку» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Алавес». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.00 и на победу «Мальорки» по 3.50.

Форма команд

«Алавес» в нынешнем сезоне Примеры не набрал баллов. Команда провалила старт и проиграла «Реалу» из Мадрида со счетом 1:4. Примечательно, что команда начала матч против «Реала» очень даже неплохо, она атаковала и даже давила на мадридскую команду, но после первого тайма что-то пошло не так и «Алавес» получил четыре мяча.

«Мальорка» ворвалась в высший дивизион, показав идеальную игру в Сегунде. Клуб набрал один пункт и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда сыграла вничью, это был поединок против «Бетиса», матч завершился со счетом 1:1.

Информация для ставок

● «Алавес» выиграл три матча из последних пяти

● «Мальорка» выиграла три матча из последних пяти

● «Алавес» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Мальорка» находится в хорошей форме и может удивить даже своих поклонников. Команда играет в привлекательный атакующий футбол, много забивает и мало пропускает. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничью или победу «Мальорки» по 1.62.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Газиантепа» в матче с «Бешикташем».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.98 1.88 1.56 2.57
Мелбет 1.57 2.47
1XBET 1.10 7.75
BetBoom 1.86 1.96 1.51 2.58 1.25 3.98
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Все комментарии
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вчера в 17:36
Футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс) одержит победу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:21
Возможна ничья
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