«Алькойано» — «Атлетик»: прогноз на матч Кубка Испании (28.01.2021)

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27 января 2021, 11:31

«Алькойано» из третьего испанского дивизиона 28 января принимает на своем поле «Атлетик».

Ставки букмекеров

«Атлетик» выглядит фаворитом данного противостояния. На победу басков рекомендуют поставить с коэффициентом 1.74. Ничейный исход оценили в 3.58, а победу хозяев поля в 4.88.

Форма команд

«Алькойано» заявил о себе в этом сезоне, выбив «Реал» из Кубка Испании. Как выяснилось позже, в Испании уже давно появился термин «сражаться как Алькойано». Это значит, что команда будет идти до конца. «Алькойано» выступает в третьем дивизионе и находится на третьей строчке в таблице подгруппы Б. У команды 19 пунктов в активе. Свой последний матч клуб выиграл со счетом 2:0.

«Атлетик» находится на девятой строчке в таблице Примеры и имеет в активе 24 пунктов. Клуб расцвел после прихода на тренерский мостик Марселино. Экс-тренер «Валенсии» совершил чудо и выиграл Суперкубок Испании, а теперь хочет продвинуться как можно дальше в Кубке страны. Свой последний матч команда выиграла со счетом 5:1.

Информация для ставок

● «Атлетик» выиграл четыре из последних пяти матчей

● В последних пяти матчах «Атлетик» забил 14 мячей

● «Алькойано» не проигрывает пять матчей кряду

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «каждая команда забьет меньше 1,5» с коэффициентом 2.10. Несмотря на то, что «Атлетик» забивает много, Марселино может выпустить на эту игру второй состав и попытаться добыть победу малой кровью.