«Алмере Сити» — «Венло». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (25.02.2022)

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вчера, 16:52

В пятницу, 25 февраля 2022 года, состоится поединок «Алмере Сити — Венло». Игра пройдет на стадионе «Алмере Сити» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Алмере Сити». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа гостей в 3.45. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.65.

Форма команд

«Алмере Сити» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды пять побед, восемь ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 39 голов и пропустил 56 мячей. В последних встречах «Алмере Сити» выглядит неплохо и старается подняться в турнирной таблице. У «Алмере» победа над «Йонг Аяксом» со счетом 1:3, а также ничья с «Эмменом» 0:0 и с «Дордрехтом» 2:2.

«Венло» в этом сезоне идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. У команды десять побед, три ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 36 голов и пропустил 38 мячей. В последних встречах «Венло» выглядит очень хорошо и активно набирает драгоценные баллы в чемпионате — ничья с «Родой» со счетом 1:1, а также победы над «Маастрихтом» 0:5 и над «Дордрехтом» 4:2.

Информация для ставок

«Венло» не проигрывает три матча кряду

«Алмере Сити» не проигрывает четыре матча подряд

У «Венло» десять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то,что будет ничья или победит «Венло» по коэффициенту 1.68. Эта команда в последнее время показывает очень хороший уровень игры и вполне может рассчитывать как минимум на один балл в грядущем поединке.

