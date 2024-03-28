«Альмерия» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.03.2024)

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вчера, 23:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Альмерия». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Осасуны» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Альмерия» уже смирилась с вылетом из Ла Лиги, но к чести команды, она продолжает стараться играть в каждом поединке. Коллектив идет на последнем месте с 13 баллами и отстает от «Гранады» на один пункт, но вот спасительное 17 место находится на расстоянии 9 баллов, что отыграть практически невозможно. В игре с «Осасуной» у хозяев будет шанс победить и порадовать болельщиков, а возможно обойти «Гранаду». Два последних матча «Альмерии» завершились выездной победой над «Лас-Пальмас» (1:0) и ничьей с «Севильей» (2:2).

«Осасуна» опережает зону вылета на 14 очков, а потому чувствует себя вполне комфортно. Команда занимает 12 место с 36 баллами и может спокойно доигрывать чемпионат, не имея серьезных турнирных задач. В игре с «Альмерией» гости явно не хотят уступить аутсайдеру, поэтому также настраиваются на благоприятных исход. В прошлом туре «Осасуна» проиграла на своем поле «Реалу» (2:4), а ранее уступила «Жироне» (0:2).

Информация для ставок

«Осасуна» выиграла четыре поединка из десяти последних в чемпионате Испании

·«Алавес» проиграл лишь одну встречу из шести последних в Ла Лиге

«Осасуна» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Альмерией»

Прогноз

Оба коллектива настраиваются на серьезную борьбу и вероятнее всего, в ней потеряются забитые мячи. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.