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«Андерлехт» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.09.2022)

16 сентября 2022, 15:08
Андерлехт

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 8.1, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.35. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 5.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.345.288.69
Лига Ставок 1.36 5.00 7.80
Мелбет 1.37 5.15 8.20
1XBET 1.37 5.15 8.20

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.63. В случае низового поединка, тотал меньше 2.5 мячей можно взять за 2.25.

Форма команд

«Андерлехт» в чемпионате очень сильно сдал в результатах и не может выиграть уже несколько матчей. Команда занимает девятое место с десятью очками и на данный момент даже не входит в зону плей-офф. В свою очередь в Лиге Конференций коллектив выступает достаточно неплохо и в последней игре добился ничьей со «Стяуа» (0:0), а в чемпионате уступил на выезде «Вестерло» (1:2).

«Кортрейк» набрал всего три очка в пяти последних турах чемпионата, что не может радовать руководство и болельщиков. Клуб занимает низкое для себя 14 место с семью очками и опережает последний коллектив в турнирной таблице всего на два балла, поэтому нуждается в очках в ближайших встречах. В двух последних поединках «Кортрейк» уступил на своем поле «Мехелену» (1:4) и обыграл «Эйпен» (1:0).

Информация для ставок

  • «Кортрейк» выиграл только два поединка из восьми последних во всех турнирах
  • «Андерлехт» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе
  • «Андерлехт» выиграл всего два матча из шести последних с «Кортрейком»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и «Андерлехт» сможет прервать свою неприятную статистику с «Кортрейком». Рекомендуем сделать ставку на победу «Андерлехта» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.63 1.81 2.07
Лига Ставок 2.20 1.59 1.75 1.98
Мелбет 2.33 1.62
1XBET 2.33 1.62
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
16 сентября в 16:05
Возможен ничейный результат
Гость
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