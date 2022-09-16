«Андерлехт» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.09.2022)

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16 сентября 2022, 15:08

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 8.1, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.35. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 5.3.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.63. В случае низового поединка, тотал меньше 2.5 мячей можно взять за 2.25.

Форма команд

«Андерлехт» в чемпионате очень сильно сдал в результатах и не может выиграть уже несколько матчей. Команда занимает девятое место с десятью очками и на данный момент даже не входит в зону плей-офф. В свою очередь в Лиге Конференций коллектив выступает достаточно неплохо и в последней игре добился ничьей со «Стяуа» (0:0), а в чемпионате уступил на выезде «Вестерло» (1:2).

«Кортрейк» набрал всего три очка в пяти последних турах чемпионата, что не может радовать руководство и болельщиков. Клуб занимает низкое для себя 14 место с семью очками и опережает последний коллектив в турнирной таблице всего на два балла, поэтому нуждается в очках в ближайших встречах. В двух последних поединках «Кортрейк» уступил на своем поле «Мехелену» (1:4) и обыграл «Эйпен» (1:0).

Информация для ставок

«Кортрейк» выиграл только два поединка из восьми последних во всех турнирах

«Андерлехт» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе

«Андерлехт» выиграл всего два матча из шести последних с «Кортрейком»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и «Андерлехт» сможет прервать свою неприятную статистику с «Кортрейком». Рекомендуем сделать ставку на победу «Андерлехта» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.