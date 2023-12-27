«Андерлехт» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.12.2023)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 3.7, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.95. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.75.
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2 : 0
завершен
вчера, 22:45
Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.75. В случае низового поединка, тотал меньше 2.5 мячей можно взять за 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Андерлехт» показывает хорошую игру и стабильные результаты, по сравнению с последними сезонами, однако сильно отстает от лидера чемпионата Бельгии. Команда набрала 39 очков и занимает второе место, а отрыв от «Юнион Сент-Жиллуаз» насчитывает уже девять баллов. Хозяевам нужна победа, чтобы попытаться сократить отставание уже сейчас. Два последних матча «Андерлехта» завершились домашней победой над «Генком» (2:1) и ничьей с «Антверпеном» (1:1).
«Серкль Брюгге» по праву можно считать середняком чемпионата Бельгии, который рассчитывает побороться за хорошее место перед плей-офф. На данный момент коллектив расположился на седьмом месте с 31 баллом и от четвертой позиции его отделяет всего три пункта. В прошлом туре чемпионата «Серкль Брюгге» крупно обыграл «Кортрейк» (3:0), а ранее оказался сильнее «Оуд-Хеверли» (2:1).
Информация для ставок
- «Андерлехт» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах
- «Серкль Брюгге» проиграл пять из десяти выездных поединков за последнее время
- «Андерлехт» выиграл три из пяти последних матчей у «Серкль Брюгге» при двух поражениях
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет примерно равным и несмотря на противоположную статистику, в этот раз команды обменяются голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.