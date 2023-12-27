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«Андерлехт» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.12.2023)

вчера, 11:02
Андерлехт

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 3.7, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.95. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.75.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.75. В случае низового поединка, тотал меньше 2.5 мячей можно взять за 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Андерлехт» показывает хорошую игру и стабильные результаты, по сравнению с последними сезонами, однако сильно отстает от лидера чемпионата Бельгии. Команда набрала 39 очков и занимает второе место, а отрыв от «Юнион Сент-Жиллуаз» насчитывает уже девять баллов. Хозяевам нужна победа, чтобы попытаться сократить отставание уже сейчас. Два последних матча «Андерлехта» завершились домашней победой над «Генком» (2:1) и ничьей с «Антверпеном» (1:1).

«Серкль Брюгге» по праву можно считать середняком чемпионата Бельгии, который рассчитывает побороться за хорошее место перед плей-офф. На данный момент коллектив расположился на седьмом месте с 31 баллом и от четвертой позиции его отделяет всего три пункта. В прошлом туре чемпионата «Серкль Брюгге» крупно обыграл «Кортрейк» (3:0), а ранее оказался сильнее «Оуд-Хеверли» (2:1).

Информация для ставок

  • «Андерлехт» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах
  • «Серкль Брюгге» проиграл пять из десяти выездных поединков за последнее время
  • «Андерлехт» выиграл три из пяти последних матчей у «Серкль Брюгге» при двух поражениях
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным и несмотря на противоположную статистику, в этот раз команды обменяются голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
bjbsqz5jvk8k
bjbsqz5jvk8k
вчера в 13:24
В качестве ставки можно рассмотреть вариант с победой “Андерлехта” в предстоящем матче, учитывая их хорошую форму и необходимость набирать очки. Также можно рассмотреть вариант с тоталом больше, учитывая, что обе команды показывают атакующий стиль игры
idres
idres
вчера в 11:16
Андерлехт и Серкль Брюгге уже ручкались друг с дружкой под знаменем действующего регулярного соревнования. И даже там, в гораздо более неблагоприятной выездной обстановке, брюссельские "пурпурно-белые" сумели полностью деклассировать хозяев стадиона со счетом 3:0. Также отмечу, что последняя личка Андерлехта с Серкль Брюгге в столице Бельгии завершилась успехом королевского клуба 2:0. В связи с чем жду и здесь голевую викторию "пурпурно-белых", за весьма упитанный коэффициент.)
Гость
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