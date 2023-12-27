«Андерлехт» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.12.2023)

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вчера, 11:02

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 3.7, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.95. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.75.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.75. В случае низового поединка, тотал меньше 2.5 мячей можно взять за 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Андерлехт» показывает хорошую игру и стабильные результаты, по сравнению с последними сезонами, однако сильно отстает от лидера чемпионата Бельгии. Команда набрала 39 очков и занимает второе место, а отрыв от «Юнион Сент-Жиллуаз» насчитывает уже девять баллов. Хозяевам нужна победа, чтобы попытаться сократить отставание уже сейчас. Два последних матча «Андерлехта» завершились домашней победой над «Генком» (2:1) и ничьей с «Антверпеном» (1:1).

«Серкль Брюгге» по праву можно считать середняком чемпионата Бельгии, который рассчитывает побороться за хорошее место перед плей-офф. На данный момент коллектив расположился на седьмом месте с 31 баллом и от четвертой позиции его отделяет всего три пункта. В прошлом туре чемпионата «Серкль Брюгге» крупно обыграл «Кортрейк» (3:0), а ранее оказался сильнее «Оуд-Хеверли» (2:1).

Информация для ставок

«Андерлехт» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Серкль Брюгге» проиграл пять из десяти выездных поединков за последнее время

«Андерлехт» выиграл три из пяти последних матчей у «Серкль Брюгге» при двух поражениях

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным и несмотря на противоположную статистику, в этот раз команды обменяются голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.