«Блэкпул» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2022)

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сегодня, 13:08

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры симпатизируют гостевой команде. Ставки на победу «Мидлсбро» принимаются по коэффициенту 2.20, против котировки 3.20 на успех «Блэкпула». Вероятность ничьи оценивается аналитиками БК Лига Ставок в 3.40.

Касательно возможной результативности в этой игре, то здесь эксперты отдают предпочтение низовому формату. Поставить на ТМ(2,5) гола по котировке 1.84, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата «Блэкпул» победил в гостях «Хаддерсфилд» (1:0). Эта победа стала для клуба второй в текущем сезоне. В турнирной таблице лиги команд базируется на 11-м месте, заработав в общей сложности 11 очков. Атака «Блэкпула» забила девять мячей, а защита допустила 10 пропущенных голов.

«Мидлсбро» базируется на 17-й позиции турнирной таблице. Две победы в чемпионате команда одержала в трех предыдущих турах, обыграв «Суонси» (2:1) и «Сандерленд» (1:0). Между этими поединками футболисты «Мидлсбро» зафиксировали третье поражение, уступив в гостях «Уотфорду» (1:2).

Информация для ставок

«Мидлсбро» не побеждал в 7 последних гостевых матчах лиги

«Блэкпул» не побеждал в 4 предыдущих домашних поединках всех турниров

Соперники обменивались голами в 4 из последних 5 очных матчей

Прогноз

«Блэкпул» и «Мидлсбро» неплохо проявили себя в предыдущих турах чемпионата, показав продуктивную игру в атаке. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.