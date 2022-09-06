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«Блэкпул» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2022)

сегодня, 13:08
Блэкпул

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры симпатизируют гостевой команде. Ставки на победу «Мидлсбро» принимаются по коэффициенту 2.20, против котировки 3.20 на успех «Блэкпула». Вероятность ничьи оценивается аналитиками БК Лига Ставок в 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.433.452.21
Лига Ставок 3.20 3.40 2.22
Мелбет 3.34 3.44 2.19
1XBET 3.34 3.44 2.19

Касательно возможной результативности в этой игре, то здесь эксперты отдают предпочтение низовому формату. Поставить на ТМ(2,5) гола по котировке 1.84, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата «Блэкпул» победил в гостях «Хаддерсфилд» (1:0). Эта победа стала для клуба второй в текущем сезоне. В турнирной таблице лиги команд базируется на 11-м месте, заработав в общей сложности 11 очков. Атака «Блэкпула» забила девять мячей, а защита допустила 10 пропущенных голов.

«Мидлсбро» базируется на 17-й позиции турнирной таблице. Две победы в чемпионате команда одержала в трех предыдущих турах, обыграв «Суонси» (2:1) и «Сандерленд» (1:0). Между этими поединками футболисты «Мидлсбро» зафиксировали третье поражение, уступив в гостях «Уотфорду» (1:2).

Информация для ставок

  • «Мидлсбро» не побеждал в 7 последних гостевых матчах лиги
  • «Блэкпул» не побеждал в 4 предыдущих домашних поединках всех турниров
  • Соперники обменивались голами в 4 из последних 5 очных матчей

Прогноз

«Блэкпул» и «Мидлсбро» неплохо проявили себя в предыдущих турах чемпионата, показав продуктивную игру в атаке. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.50 1.88 2.00 1.47 2.80
Лига Ставок 2.49 1.45 1.80 1.93 1.42 2.58
Мелбет 1.83 2.04
1XBET 1.83 2.04
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:12
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
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