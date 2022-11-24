«Аккрингтон Стэнли» — «Барнет». Прогноз на матч Кубка Англии (26.11.2022)

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сегодня, 15:23

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают предпочтение домашней команде. Поставить на победу «Аккрингтон Стэнли» можно по коэффициенту 1.55, ничья идет за 4.30, а победа «Барнет» доступна по котировке 5.60.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также склоняются к тому, что эта встреча получится результативной. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Аккрингтон Стэнли» на стадии 1/128 финала встречался с «Кроули». В гостевом матче против оппонента клуб добился убедительной победы, забив сопернику четыре гола (4:1). Выделим, что хозяева предстоящего матча представляют Первую английскую лигу, где «Аккрингтон Стэнли» находится на 19-м месте рейтинга с такими показателями успешности: пять побед, пять ничьих и девять проигрышей.

«Барнет» в предыдущем раунде Кубка Англии встречался с «Челмсфордом». Забив сопернику один гол в гостях, клуб добился минимальной победы. На данный момент «Барнет» выступает в национальной лиге, где команда занимает шестое место со следующими результатами: победы – 10, ничьи – 3, поражения – 7.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 5 очных матчей

«Барнет» выиграл в 4 предыдущих поединках

«Аккрингтон Стэнли» проиграл в 3 из последних 4 домашних встреч

Прогноз

По нашему мнению, «Аккрингтон Стэнли» и «Барнет» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.