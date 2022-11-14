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«Джиллингем» — «Файлд». Прогноз на матч Кубка Англии (15.11.2022)

вчера, 16:35
Джиллингем

Ставки букмекеров

«Джиллингем» считается фаворитом, с коэффициентом на победу 1.83. Поставить на ничью букмекеры предлагают с котировкой 4.45, а победа «Файлда» идет по цене 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.873.633.92
Лига Ставок 1.94 3.60 4.10

Отметим, что аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низкой результативности в этом противостоянии. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

5 ноября команды встретились на поле «Файлда», где была зафиксирована ничья. Счет в этом противостоянии открыли футболисты «Джиллингема», но хозяевам удалось отыграться в концовке противостояния (1:1).

«Джиллингем» представляет Вторую лигу Англии. В чемпионате клуб занимает третье место рейтинга, показав такие результаты в 18 сыгранных турах: 10 побед, пять ничейных поединков и три поражения. Атака клуба в лиге забила 31 гол, а защита пропустила 19 мячей.

«Файлд» выступают в Национальной лиге северного региона. В рейтинге чемпионата клуб базируется на восьмом месте, отставая от зоны вылета по дополнительным показателям с такими показателями успешности: восемь побед, три ничьи и четыре проигрыша.

Информация для ставок

  • «Джиллингем» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • «Файлд» фиксировал обмен голами в 6 последних гостевых поединках
  • «Джиллингем» проиграл в 3 из предыдущих 5 матчей всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что «Джиллингем» и «Файлд» вновь продемонстрируют результативный футбол. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.43 1.90 1.92 1.47 2.61
Лига Ставок 2.46 1.53 1.76 2.03 1.41 2.85
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:27
Кубок есть кубок... игра на три результата
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