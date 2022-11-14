«Джиллингем» — «Файлд». Прогноз на матч Кубка Англии (15.11.2022)

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вчера, 16:35

Ставки букмекеров

«Джиллингем» считается фаворитом, с коэффициентом на победу 1.83. Поставить на ничью букмекеры предлагают с котировкой 4.45, а победа «Файлда» идет по цене 4.05.

Отметим, что аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низкой результативности в этом противостоянии. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

5 ноября команды встретились на поле «Файлда», где была зафиксирована ничья. Счет в этом противостоянии открыли футболисты «Джиллингема», но хозяевам удалось отыграться в концовке противостояния (1:1).

«Джиллингем» представляет Вторую лигу Англии. В чемпионате клуб занимает третье место рейтинга, показав такие результаты в 18 сыгранных турах: 10 побед, пять ничейных поединков и три поражения. Атака клуба в лиге забила 31 гол, а защита пропустила 19 мячей.

«Файлд» выступают в Национальной лиге северного региона. В рейтинге чемпионата клуб базируется на восьмом месте, отставая от зоны вылета по дополнительным показателям с такими показателями успешности: восемь побед, три ничьи и четыре проигрыша.

Информация для ставок

«Джиллингем» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Файлд» фиксировал обмен голами в 6 последних гостевых поединках

«Джиллингем» проиграл в 3 из предыдущих 5 матчей всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что «Джиллингем» и «Файлд» вновь продемонстрируют результативный футбол. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.