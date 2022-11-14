«Хартлпул Юнайтед» — «Солихалл Мурс». Прогноз на матч Кубка Англии (15.11.2022)

1668434630

вчера, 17:03

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры не видят очевидного фаворита. Поставить на победу «Хартлпул Юнайтед» можно по коэффициенту 2.89, ничья идет по цене 3.40, а победу «Солихалл Мурс» можно сыграть по котировке 2.30.

Линия букмекерской конторы Лига Ставок также двигается в пользу результативного исхода. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по котировке 1.88, ТМ(2,5) – 1.92.

Форма команд

5 ноября команды провели первый матч, который проходил на поле «Солихалл Мурс». Забив по два гола, соперники не определили, кто из них сильней (2:2), завершив игру результативной ничьей.

«Хартлпул Юнайтед» выступает во Второй Лиге Англии, где команда идет в лидерах (второе место). По ходу сезона клуб провел 12 победных матчей, трижды сыграл вничью и в трех поединках уступил соперникам.

«Солихалл Мурс» представляет Национальную Лигу Англии. В турнирной таблице чемпионата команда находится в зоне плей-офф, базируясь на шестой строчке рейтинга со следующими показателями успешности: восемь побед, шесть ничьих и пять поражений.

Информация для ставок

«Хартлпул Юнайтед» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Солихалл Мурс» забивал голы в 2 из последних 3 гостевых матчей

«Солихалл Мурс» выиграл в 3 из 4 матчей на поле «Хартлпул Юнайтед»

Прогноз

Мы считаем, что «Хартлпул Юнайтед» и «Солихалл Мурс» вновь проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.67 в БК Лига Ставок.