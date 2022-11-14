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«Хартлпул Юнайтед» — «Солихалл Мурс». Прогноз на матч Кубка Англии (15.11.2022)

вчера, 17:03
Хартлпул Юнайтед

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры не видят очевидного фаворита. Поставить на победу «Хартлпул Юнайтед» можно по коэффициенту 2.89, ничья идет по цене 3.40, а победу «Солихалл Мурс» можно сыграть по котировке 2.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.663.462.51
Лига Ставок 2.80 3.60 2.47
Мелбет 2.60 3.46 2.45
1XBET 2.60 3.46 2.45

Линия букмекерской конторы Лига Ставок также двигается в пользу результативного исхода. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.88, ТМ(2,5) – 1.92.

Форма команд

5 ноября команды провели первый матч, который проходил на поле «Солихалл Мурс». Забив по два гола, соперники не определили, кто из них сильней (2:2), завершив игру результативной ничьей.

«Хартлпул Юнайтед» выступает во Второй Лиге Англии, где команда идет в лидерах (второе место). По ходу сезона клуб провел 12 победных матчей, трижды сыграл вничью и в трех поединках уступил соперникам.

«Солихалл Мурс» представляет Национальную Лигу Англии. В турнирной таблице чемпионата команда находится в зоне плей-офф, базируясь на шестой строчке рейтинга со следующими показателями успешности: восемь побед, шесть ничьих и пять поражений.

Информация для ставок

  • «Хартлпул Юнайтед» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • «Солихалл Мурс» забивал голы в 2 из последних 3 гостевых матчей
  • «Солихалл Мурс» выиграл в 3 из 4 матчей на поле «Хартлпул Юнайтед»

Прогноз

Мы считаем, что «Хартлпул Юнайтед» и «Солихалл Мурс» вновь проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.67 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.75 1.63 2.27
Лига Ставок 2.03 1.76 1.61 2.28
Мелбет 2.04 1.78
1XBET 2.04 1.78
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:21
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:12
Думаю, что в основное время будет ничья
Гость
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