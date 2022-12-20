«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз на матч Кубка Англии (21.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры видят «Манчестер Юнайтед» очевидным фаворитом этого поединка. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.47, а победа «Бернли» играется по котировке 6.80. Вероятность ничьи оценивается в 4.80.
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сегодня, 23:00
Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также склоняются к тому, что «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» сыграют в результативном формате. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.60, ТМ(2,5) – 2.30.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» ушел на паузу в статусе пятой команды АПЛ. В 14 сыгранных матчах «красные дьяволы» заработали 26 очков, установив такие показатели успешности: победы – 8, ничейные матчи – 2, поражения – 4.
В последнем матче премьер-лиги футболисты «Манчестер Юнайтед» справились в гостях с «Фулхэмом» (2:1), а на стадии 1/16 финала Кубка английской лиги подопечные Эрика тен Хага уверенно обыграли «Астон Виллу» (4:2).
«Бернли» покинул элиту английского футбола по итогам прошлого сезона. Но в текущем розыгрыше Чемпионшипа команда демонстрирует отличные результаты, претендуя на возвращение в АПЛ.
На данный момент футболисты «Бернли» лидируют в чемпионате, выиграв три последних поединка у таких соперников: «Блэкберн» (3:0), КПР (3:0) и «Мидлсбро» (3:1).
Информация для ставок
- Команды обменялись голами в 3 предыдущих очных матчах
- «Манчестер Юнайтед» фиксировал обмен голами в 3 последних поединках
- «Бернли» не проигрывал в 4 из предыдущих 5 гостевых поединков
Прогноз
Мы считаем, что «Бернли» может воспользоваться отсутствием игрового тонуса у футболистов «Манчестер Юнайтед». Предлагаем поставить на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.79 в БК Лига Ставок.