«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз на матч Кубка Англии (21.12.2022)

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вчера, 13:20

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Манчестер Юнайтед» очевидным фаворитом этого поединка. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.47, а победа «Бернли» играется по котировке 6.80. Вероятность ничьи оценивается в 4.80.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также склоняются к тому, что «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» сыграют в результативном формате. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.60, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» ушел на паузу в статусе пятой команды АПЛ . В 14 сыгранных матчах «красные дьяволы» заработали 26 очков, установив такие показатели успешности: победы – 8, ничейные матчи – 2, поражения – 4.

В последнем матче премьер-лиги футболисты «Манчестер Юнайтед» справились в гостях с «Фулхэмом» (2:1), а на стадии 1/16 финала Кубка английской лиги подопечные Эрика тен Хага уверенно обыграли «Астон Виллу» (4:2).

«Бернли» покинул элиту английского футбола по итогам прошлого сезона. Но в текущем розыгрыше Чемпионшипа команда демонстрирует отличные результаты, претендуя на возвращение в АПЛ .

На данный момент футболисты «Бернли» лидируют в чемпионате, выиграв три последних поединка у таких соперников: «Блэкберн» (3:0), КПР (3:0) и «Мидлсбро» (3:1).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 предыдущих очных матчах

«Манчестер Юнайтед» фиксировал обмен голами в 3 последних поединках

«Бернли» не проигрывал в 4 из предыдущих 5 гостевых поединков

Прогноз

Мы считаем, что «Бернли» может воспользоваться отсутствием игрового тонуса у футболистов «Манчестер Юнайтед». Предлагаем поставить на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.79 в БК Лига Ставок.