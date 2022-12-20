Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Кубок 2022/2023

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз на матч Кубка Англии (21.12.2022)

вчера, 13:20
Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Манчестер Юнайтед» очевидным фаворитом этого поединка. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.47, а победа «Бернли» играется по котировке 6.80. Вероятность ничьи оценивается в 4.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.445.036.92
1XBET 1.45 4.94 7.10

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также склоняются к тому, что «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» сыграют в результативном формате. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.60, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» ушел на паузу в статусе пятой команды АПЛ. В 14 сыгранных матчах «красные дьяволы» заработали 26 очков, установив такие показатели успешности: победы – 8, ничейные матчи – 2, поражения – 4.

В последнем матче премьер-лиги футболисты «Манчестер Юнайтед» справились в гостях с «Фулхэмом» (2:1), а на стадии 1/16 финала Кубка английской лиги подопечные Эрика тен Хага уверенно обыграли «Астон Виллу» (4:2).

«Бернли» покинул элиту английского футбола по итогам прошлого сезона. Но в текущем розыгрыше Чемпионшипа команда демонстрирует отличные результаты, претендуя на возвращение в АПЛ.

На данный момент футболисты «Бернли» лидируют в чемпионате, выиграв три последних поединка у таких соперников: «Блэкберн» (3:0), КПР (3:0) и «Мидлсбро» (3:1).

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 3 предыдущих очных матчах
  • «Манчестер Юнайтед» фиксировал обмен голами в 3 последних поединках
  • «Бернли» не проигрывал в 4 из предыдущих 5 гостевых поединков

Прогноз

Мы считаем, что «Бернли» может воспользоваться отсутствием игрового тонуса у футболистов «Манчестер Юнайтед». Предлагаем поставить на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.79 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.61 1.87 2.01
1XBET 2.36 1.63
Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 15:39
Ну по всем раскладам МЮ должен выигрывать этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 